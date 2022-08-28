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В Госдуме предложили дать уезжавшим из России артистам шанс исправиться

Депутат Драпеко заявила, что уезжавшим из России артистам стоит дать шанс исправиться
Елена Драпеко

Елена Драпеко. Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Уезжавшим из России артистам нужно дать шанс исправиться, например, они могут отправиться в зону проведения специальной военной операции, заявила первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ее слова приводят РИА Новости.

По мнению Драпенко, такая поездка может изменить их мнение о спецоперации.

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», — предложила депутат.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями российский лидер Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных задач.

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Евгения Куликова
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