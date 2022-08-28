В Госдуме предложили дать уезжавшим из России артистам шанс исправиться

Депутат Драпеко заявила, что уезжавшим из России артистам стоит дать шанс исправиться

Уезжавшим из России артистам нужно дать шанс исправиться, например, они могут отправиться в зону проведения специальной военной операции, заявила первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Ее слова приводят РИА Новости.

По мнению Драпенко, такая поездка может изменить их мнение о спецоперации.

«Мне бы хотелось, чтобы те, кто ошибся, имели шанс исправить свою ошибку, и надо дать им такую возможность. Пусть поедут в зону спецоперации, пусть посмотрят своими глазами на беженцев с Украины, и, возможно, это изменит их отношение к тому, что происходит», — предложила депутат.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями российский лидер Владимир Путин назвал денацификацию и демилитаризацию страны. В августе официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных задач.