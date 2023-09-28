В России предрекли затягивание вопроса об экстрадиции эсэсовца в Канаде

Посол Степанов: Канада отложит экстрадицию эсэсовца Хунки до его кончины

Власти Канады будут откладывать решение о возможной экстрадиции 98-летнего ветерана СС Ярослава Хунки до тех пор, пока он уйдет в мир иной. Такое мнение высказал посол России в Оттаве Олег Степанов в интервью РИА Новости.

Он выразил уверенность в том, что правительство страны затянет этот вопрос. «Уверен, что канадские власти запустят настолько длинный бюрократический процесс, что этому 98-летнему эсэсовцу дадут просто здесь уйти в мир иной, чтобы не признать его реальное преступление [в правовой] плоскости», — заявил дипломат.

Он напомнил, что бывшему переводчику Третьего рейха Гельмуту Оберлендеру удалось избежать наказания, поскольку судебный процесс затянулся вплоть до его кончины. Подобная ситуация может повториться и с Хункой, считает Степанов.