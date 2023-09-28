Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 28 сентября 2023Мир

Фонд ветерана СС Хунки в Канаде закрыли

Посол Степанов: фонд ветерана СС Хунки в Канаде закрыли после запроса России

Кадр: CBC News: The National / YouTube

Университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки через несколько часов после обращения туда российского посольства. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, на действующий после скандала фонд обратило посольство в своих соцсетях. Российское диппредставительство обратилось к руководству университета с вопросом о том, как там относятся к данной деятельности. «Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль», — заявил дипломат.

Степанов также назвал работу посольства своевременной и правильной.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также напомнил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.

Оружие России: на страже Родины
Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленскому посоветовали бежать из страны

    В Европарламенте прокомментировали скандал с эсэсовцем в Канаде

    Российские ВКС ударили по объектам террористов в Сирии

    90-летняя Джоан Коллинз рассказала об аборте

    Мужчина разделся в аэропорту и начал нападать на пассажиров

    Белоруссия заявила протест Польше из-за нарушения границы

    На Крымском мосту закрыли движение

    Маск допустил замалчивание скандала с эсэсовцем в Канаде при старом Twitter

    Умер экс-депутат Госдумы Геннадий Райков

    Акинфеев оценил призыв Карпина к игрокам уезжать в Европу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости