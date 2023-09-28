Посол Степанов: фонд ветерана СС Хунки в Канаде закрыли после запроса России

Университет Альберты в Канаде принял решение о закрытии образовательного фонда имени ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки через несколько часов после обращения туда российского посольства. Об этом сообщил РИА Новости посол РФ в Оттаве Олег Степанов.

По его словам, на действующий после скандала фонд обратило посольство в своих соцсетях. Российское диппредставительство обратилось к руководству университета с вопросом о том, как там относятся к данной деятельности. «Буквально через несколько часов, сегодня утром, университет публично объявил, что он закрывает этот фонд, возвращает деньги и сожалеет о том, что мог кому-то доставить неудобства и принести печаль», — заявил дипломат.

Степанов также назвал работу посольства своевременной и правильной.

22 сентября на заседании парламента Канады в честь визита президента Украины Владимира Зеленского среди гостей мероприятия оказался 98-летний Ярослав Хунка, которого спикер палаты общин Энтони Рота под аплодисменты зала представил как «борца за украинскую независимость против русских в годы Второй мировой войны». Позднее премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал присутствие этого человека ужасной ошибкой. Политик также напомнил, что приглашенные на заседание не обладали достаточной информацией, когда встречали Хунку овациями.