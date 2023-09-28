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12:48, 28 сентября 2023Культура

Михалков назвал причины для увольнения членов киногруппы

Режиссер Никита Михалков назвал причины для увольнения членов киногруппы

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков назвал причины, из-за которых он может уволить членов киногруппы. Его цитирует издание «Аргументы и факты».

По словам кинематографиста, актеры в кино заряжаются от атмосферы на съемочной площадке, поэтому если «во время дубля осветитель посмотрел на часы с мыслью, когда же уже будет обед», то нет смысла дальше с ним работать.

«Если кто-то из группы перетягивает внимание на себя, забирая энергию помощи актеру, он не должен здесь работать. Это не человек команды. И именно это имеет гигантское значение, кто бы что ни говорил», — подытожил Михалков.

Ранее Никита Михалков поделился мнением насчет уехавших из России артистов.

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    Варвара Кошечкина
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