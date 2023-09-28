«История российских компьютерных игр» появилась на Okko

Okko представил пользователям сериал «История российских компьютерных игр»

В онлайн-кинотеатре Okko представили оригинальный сериал «История российских компьютерных игр». Первая серия выходит в четверг, 28 сентября, сообщается в пресс-релизе платформы, который есть в распоряжении «Ленты.ру».

По версии фестиваля ORIGINAL+Doc, это самый ожидаемый сериал за последнее время. Проект создан при поддержке АНО «ИРИ». В нем рассказывается о том, как появлялись самые известные отечественные игры и как сейчас разработчики создают прибыльные проекты.

«Игры можно не любить, относиться к ним скептически, но невозможно игнорировать их влияние на современный мир. Они проникли во все сферы нашей жизни, в том числе в культуру и образование», — сказано в сообщении.

Утверждается, что сериал рассчитан на девять серий, а съемки проходили в пяти странах мира. В каждом эпизоде раскрывается история компьютерных игр в России, представлены фрагменты интервью разработчиков. В том числе там запечатлены создатель приставки «Денди» Виктор Савюк, Олег Медокс («Штурмовик Ил-2»), Евгений Сотников (Color Lines), Владимир Кудр («Корсары»).

Предполагается, что сериал поможет зрителям поверить в собственные силы. Кроме того, он даст мотивацию к созданию новых проектов в самых разных сферах.

В июле «Историю российских компьютерных игр» показали на фестивале Original+Doc. Тогда же соавтор идеи и продюсер Дмитрий Крайнов отметил, что уникальность проекта заключается в том, что создателям удалось собрать всех тех людей, кто зарождал отечественный геймдев.