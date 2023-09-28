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07:13, 28 сентября 2023Россия

В российском многоквартирном жилом доме произшел взрыв газа

При взрыве газа в многоквартирном доме Тюмени пострадал один человек

Фото: Pixabay

В Тюмени в многоквартирном жилом доме произошел взрыв газа. Об этом сообщило управление МЧС по Тюменской области в Telegram-канале.

По информации министерства, взрыв прогремел в доме на улице Геологоразведчиков в районе часа ночи по местному времени. Предварительно, пострадал один человек, его передали медикам.

«Прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что в результате происшествия в квартире на пятом этаже нарушено оконное остекление и выбита входная дверь», — говорится в сообщении министерства.

Жильцов многоквартирного дома эвакуировали. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб Тюмени.

Ранее в подвале мечети в городе Назрань в Ингушетии произошел взрыв газа. Никто не пострадал, значительных разрушений конструкций обнаружено не было.

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    Анастасия Шейкина
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