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23:31, 28 сентября 2023Мир

Госдеп США начал подготовку к возможному шатдауну правительства

Госдеп США готовится к потенциальному шатдауну правительства с 1 октября

Фото: Jason Reed / Reuters

Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. Об этом сообщил официальный представитель американского ведомства Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», — рассказал чиновник. Он добавил, что также разрабатывается алгоритм действий в случае частичной приостановки работы правительства.

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