Госдеп США начал подготовку к возможному шатдауну правительства

Госдеп США готовится к потенциальному шатдауну правительства с 1 октября

Госдепартамент США начал подготовку к возможному шатдауну правительства страны с 1 октября. Об этом сообщил официальный представитель американского ведомства Мэттью Миллер, передает РИА Новости.

«У нас идет разработка плана на случай непредвиденных обстоятельств, если произойдет шатдаун», — рассказал чиновник. Он добавил, что также разрабатывается алгоритм действий в случае частичной приостановки работы правительства.