Туристы отправились в свадебное путешествие и нашли в номере скрытую камеру

Gutzy: туристы нашли в номере арендованного на Airbnb жилья скрытую камеру

Туристы из Китая отправились в свадебное путешествие и случайно нашли в номере арендованного на Airbnb жилья скрытую камеру. Подробности истории рассказало издание Gutzy.

По данным источника, пара решила провести медовый месяц в городе Кота-Кинабалу в Малайзии. Китаянка призналась, что попросила мужа проверить комнату на наличие скрытых камер, и одно из таких устройств обнаружилось в розетке напротив кровати.

«Мои подруги даже не узнали в нем камеру, когда увидели фотографии. Возможно, мужчины больше знакомы с цифровыми устройствами, поэтому сразу поняли, что это фотоаппарат», — пояснила туристка.

Издание уточняет, что попытки связаться с агентом, с помощью которого путешественники арендовали жилье, оказались безрезультатными. Пара сообщила о находке в полицейский участок, оставила жалобу на платформе бронирования и переехала в другой отель.

Однако когда стражи правопорядка сами связались с агентом, тот обвинил туристов в попытке уклониться от оплаты. Когда молодожены вернулись в Китай и получили возмещение от Airbnb, женщина опубликовала сообщение в соцсети, чтобы напомнить подписчикам о важности бдительности во время путешествий.

Ранее сообщалось, что бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. После приземления лайнер встретила полиция штата. Она передала расследование инцидента сотрудникам ФБР.