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09:05, 7 сентября 2023Путешествия

Бортпроводник установил скрытую камеру в туалете для съемки девочки и попался

Бортпроводник American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета

Фото: Steven Thompson / Unsplash

Бортпроводник американской авиакомпании American Airlines установил скрытую камеру в туалете самолета для съемки юной пассажирки и попался. Подробностями истории поделился портал Boston 25 News.

По данным источника, инцидент произошел на рейсе из Шарлотта в Бостон, США. Один из свидетелей происшествия рассказал изданию, что видел, как девочка-подросток пыталась воспользоваться туалетом в салоне первого класса, но бортпроводник не позволил ей попасть туда. По его словам, член экипажа попросил пассажирку подождать, пока он вымоет руки, и только потом пустил ее в уборную.

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Очевидец добавил, что после того, как девочка сходила в туалет, ее мать выбежала в проход и сообщила, что там находится камера. После приземления самолет встретила полиция штата. Она передала расследование инцидента сотрудникам ФБР, поскольку нештатная ситуация произошла во время полета.

Ранее стюардесса голландской авиакомпании KLM рассказала, что скрытые камеры в номере отеля могут быть спрятаны за зеркалами, в душе и пожарной сигнализации. Бортпроводница Эстер призналась, что после заселения в гостиничный номер начинает проверку с ванной комнаты. Она надавливает на зеркала и смотрит, нет ли на них каких-либо дефектов, отражений света или изгибов.

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    Марина Черняк
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