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12:20, 28 сентября 2023Экономика

Апельсиновый сок рекордно подорожал

CNBC: фьючерсы на апельсиновый сок подорожали до 3,69 доллара за фунт
СюжетУраган во Флориде

Фото: Philippe Gauthier / Unsplash

Фьючерсы на замороженный концентрат апельсинового сока в среду, 27 сентября, на бирже ICE Futures U.S. подорожали на пять процентов, до 3,69 доллара за фунт. Это стало историческим рекордом, передает CNBC.

Стоимость выросла на 13 процентов за месяц и почти на 78 процентов за год. На момент закрытия торгов 27 сентября фьючерсы торговались по 3,58 доллара за фунт.

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Фоном для роста цен стали опасения по поводу неурожая в США. В прошлом году в штате Флорида, ключевом месте производства сока в стране, прошли ураганы, из-за чего урожай упал до самого низкого уровня почти за 80 лет. На поставках также отрицательно сказались заморозки в конце прошлого года.

В июле Министерство сельского хозяйства США заявило, что в этом году во Флориде, как ожидается, будет произведено всего около 15,9 миллиона коробок апельсинов — на 70 процентов меньше, чем в сезоне 2020-2021 годов.

С трудностями столкнулись и другие крупные производители концентрата апельсинового сока — Бразилия, Мексика и Испания. В связи с этим директор Ассоциации производителей фруктовых соков Германии Клаус Хайтлингер предрек миру дефицит апельсинового сока.

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    Мария Черкасова
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