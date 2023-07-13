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17:32, 13 июля 2023Экономика

Миру предрекли дефицит концентрата апельсинового сока

VdF: миру грозит дефицит и удорожание концентрата апельсинового сока

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Миру угрожает дефицит и удорожание концентрата апельсинового сока, необходимого для изготовления напитка. Это обусловлено низким уровнем урожая на территории крупнейшего мирового поставщика — Бразилии. Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на директора Ассоциации производителей фруктовых соков Германии (VdF) Клауса Хайтлингера.

Со схожими проблемами также столкнулись другие важные мировые поставщики. Так, в США ураганы и распространение болезней растений, связанных с озеленением цитрусовых, привели к резкому снижению урожайности. Неблагоприятные погодные условия привели к кризису в соседней Мексике и в Испании, где показатели сбора сельскохозяйственных культур оказались ниже нормы.

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За год стоимость фунта (453 граммов) замороженного концентрата апельсинового сока выросла почти на треть — с 2,02 до 2,73 доллара. При этом в конце мая ценовой максимум составил почти 2,94 доллара. Для сравнения: в начале прошлого года фунт концентрата стоил всего 1,42 доллара. Если низкая урожайность в Бразилии и США сохранится в следующем году, это может еще больше усугубить кризис на мировом цитрусовом рынке. «Мы находимся в самой сложной ситуации более чем за 50 лет», — посетовал Хайтлингер.

Ранее сообщалось, что в августе прошлого года рост цен на замороженные фрукты и овощи в США составил 10,6 процента, что стало историческим рекордом. При этом общий уровень цен на продукты питания на внутреннем рынке по сравнению с 2021-м оказался максимальным за последние 43 года начиная с 1979-го.

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    Анатолий Акулов
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