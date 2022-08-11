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Цены на продукты в США достигли исторического максимума за 43 года

Bloomberg: цены на крупы и детское питание в США показали максимальный рост в истории

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Общий уровень цен на продукты питания в США повысился на 10,9 процентов по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Министерство труда США.

Отмечается, что это стало самым значительным скачком с 1979 года. В частности, исторические рекорды по росту цен установили супы, подорожав на 19,1 процентов, крупы (16,8 процентов), детское питание (15 процентов) и замороженные фрукты и овощи (10,6 процентов).

Кроме того, яйца в американских магазинах подорожали на 38 процентов, достигнув максимума с октября 2007 года, а стоимость молочных продуктов увеличилась на 14,9 процентов, обновив рекорд июня 2004 года.

Издание отмечает, что благодаря снижению цен на энергоносители уровень инфляции по сравнению с предыдущим месяцем снизился, однако из-за растущей стоимости продуктов и арендной платы это не оказывает сильного эффекта на жизнь американских потребителей. Особенно это касается жителей США с низким уровнем дохода, которые тратят на продукты большую часть семейного бюджета.

В середине июля стало известно, что инфляция в США достигла нового 40-летнего максимума в июне из-за скачка цен на бензин и подорожания продуктов питания.

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Ксения Назарова
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