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17:20, 28 сентября 2023Среда обитания

Российский миллиардер решил избавиться от роскошной квартиры в центре Москвы

Shot: Леонид Федун выставил на продажу квартиру премиум-класса в центре Москвы
Леонид Федун

Леонид Федун. Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Бывший вице-президент и совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун решил продать недвижимость в центре Москвы, где, как пишет Shot, долгое время жила его семья.

Квартира премиум-класса находится в переулках Арбата в историческом доходном доме Баскакова. Стоимость жилья оценивается в 150 миллионов рублей (1,5 миллиона долларов). В услуги дома входит круглосуточная охрана, территория огорожена. Издание отмечает, что дорогой интерьер жилья Федуна дополняет роскошная мебель. Высота потолков квартиры составляет от 3,5 до 4 метров.

Помимо квартиры миллиардер захотел избавиться от большой стальной моторной яхты Sparta, которая была построена несколько лет назад на нидерландских верфях. Ее стоимость достигает 99 миллионов евро (10,14 миллиарда рублей). 67-метровое судно оборудовано бассейном «с эффектом бесконечности», овальным джакузи с баром, лежаками, сауной и парной, гаражом под лимузин, винтовой лестницей и стеклянным лифтом, соединяющим все палубы.

По информации издания Life, еще Федуну принадлежит три жилых корпуса площадью 15 гектаров на особо охраняемой природной территории «Серебряный Бор» в Москве, особняк площадью 1400 квадратных метров недалеко оттуда, а также вилла на мысе Лазурного Берега Франции и пентхаус в жилом комплексе One Hyde Park в Лондоне.

Квартира Федуна за 150 миллионов рублей может посоревноваться по стоимости с недвижимостью миллиардера, председателя совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимира Лисина. В 2019 году он выставил на продажу пятиэтажную квартиру в Москве за 900 миллионов рублей (на тот момент 14 миллионов долларов).

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    Нина Ташевская
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