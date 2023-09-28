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11:56, 28 сентября 2023Путешествия

Российская система бронирования авиабилетов подверглась DDоS-атаке из-за рубежа

Система бронирования авиабилетов Leonardo подверглась DDоS-атаке из-за рубежа

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Российская система бронирования билетов на самолет Leonardo подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Ростеха.

Представители госкорпорации сообщили, что в ближайшее время система заработает в штатном режиме.

Более того, отмечается, что авиакомпания Red Wings уже задействовала альтернативные варианты работы для регистрации пассажиров на рейсы из-за сбоя Leonardo.

Ранее в сентябре российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo и затруднении регистрации в аэропортах маршрутной сети компании. Также уточняется, что из Шереметьево были задержаны рейсы перевозчика в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.

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    Фариза Бацазова
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