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11:44, 28 сентября 2023Путешествия

«Аэрофлот» предупредил о сбое в системе бронирования и затруднении регистрации

«Аэрофлот» предупредил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo и затруднении регистрации в аэропортах маршрутной сети компании. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. Более подробная информация будет сообщена дополнительно», — говорится в объявлении.

Кроме того, в источнике уточняется, что из Шереметьево были задержаны рейсы в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.

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    Алина Черненко
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