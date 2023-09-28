«Аэрофлот» предупредил о сбое в системе бронирования и затруднении регистрации

«Аэрофлот» предупредил о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo

Российская авиакомпания «Аэрофлот» предупредила о глобальном сбое в системе бронирования Leonardo и затруднении регистрации в аэропортах маршрутной сети компании. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале перевозчика.

«На данный момент поставщиком услуг предпринимаются меры для скорейшего восстановления штатной работы системы. Более подробная информация будет сообщена дополнительно», — говорится в объявлении.

Кроме того, в источнике уточняется, что из Шереметьево были задержаны рейсы в Орск, Сочи, Челябинск, Новосибирск, Даламан, Санкт-Петербург и Уфу.

