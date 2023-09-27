«Аэрофлот» вывел 45 процентов импортного авиапарка из иностранных реестров

«Известия»: «Аэрофлот» вывел 45 % импортного авиапарка из иностранных реестров

Российская компания «Аэрофлот» в сентябре вывела 18 своих самолетов из иностранных реестров. Всего оказалось выведено 120 бортов (45 процентов импортного авиапарка), говорится в реестре Бермуд (BCAA), передают «Известия».

Как рассказал представитель авиакомпании, в число исключенных из реестра самолетов попали 55 бортов типа Boeing 737, 22 самолета Boeing 777, 15 единиц типа Airbus A319, 11 самолетов A330, 9 — А320, пять единиц типа А321 и 3 новейших самолета Airbus А350.

По данным издания, лишь 11 из 18 самолетов, которые «Аэрофлот» вывела из иностранных реестров в сентябре, раньше принадлежали структурам ирландского лизингодателя Aercap.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландской лизинговой AerCap по 18 самолетам. Уточнялось,, что «Аэрофлот» продолжит переговоры с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.