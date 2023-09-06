«Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландской лизинговой компанией

«Аэрофлот» урегулировал отношения с ирландской лизинговой AerCap по 18 самолетам

«Аэрофлот» завершил процесс урегулирования отношений с ирландской лизинговой компанией AerCap по 18 самолетам иностранного производства, а также нескольким двигателям, которые эксплуатирует авиакомпания. Об этом сообщается на сайте перевозчика.

«Право собственности на воздушные суда и двигатели перешло в страховую компанию ООО «Страховая компания «НСК», которая осуществило выплату суммы урегулирования», — сказано в сообщении. Уточняется, что «Аэрофлот» продолжит переговоры с другими лизингодателями воздушных судов иностранного производства.

Ранее «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление в общей сложности 40 самолетов из иностранной собственности в российскую, по оценке специалистов, стоимость страхового урегулирования составит 80-96 миллиардов рублей. Однако министерство потребовало, чтобы авиакомпании, получившие в 2022 году субсидии и закончившие его с чистой прибылью, полностью направили ее на финансирование сделок с лизингодателями.