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07:59, 31 августа 2023Экономика

Российским авиакомпаниям предложили приобретать западные лайнеры за свой счет

«Ъ»: авиакомпаниям предложили покупать западные самолеты за счет чистой прибыли

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Российским авиакомпаниям предложили приобретать западные лайнеры за счет чистой прибыли. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 бортов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 самолетов разных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

Специалисты отмечают, что на страховое урегулирование по этим лайнерам потребуется 80–96 миллиардов рублей.

Ранее авиакомпании пожаловались, что им может не хватить денег и времени на выкуп западных самолетов. Проблема в том, что Минтранс медлит с распределением средств из ФНБ, предназначенных для оплаты лайнеров.

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    Юлия Мискевич
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