Российским авиакомпаниям предложили приобретать западные лайнеры за свой счет

«Ъ»: авиакомпаниям предложили покупать западные самолеты за счет чистой прибыли

Российским авиакомпаниям предложили приобретать западные лайнеры за счет чистой прибыли. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По информации издания, «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и iFly согласовали с Минтрансом получение средств из ФНБ на переоформление 40 самолетов из иностранной собственности в российскую. «Аэрофлот» согласовал выкуп 18 бортов ирландской AerCap, «Уральские авиалинии» — 19 самолетов разных собственников, iFly — три Airbus A330 от американской Air Lease Corporation.

Специалисты отмечают, что на страховое урегулирование по этим лайнерам потребуется 80–96 миллиардов рублей.

Ранее авиакомпании пожаловались, что им может не хватить денег и времени на выкуп западных самолетов. Проблема в том, что Минтранс медлит с распределением средств из ФНБ, предназначенных для оплаты лайнеров.