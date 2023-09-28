Полковник назвал мобилизационный предел Украины

Полковник Кнутов: мобрезерва ВСУ хватит максимум на еще одно контрнаступление

Украинская армия переживает кризис, вызванный жесткими и регулярными мобилизационными мероприятиями, заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «Лентой.ру» специалист подчеркнул, что количества мобилизованных может хватить максимум на еще одно контрнаступление.

«Мы наблюдаем кризис, который происходит в украинской армии. Единственное, на что сейчас Зеленский уповает, — это новая мобилизация в принудительном порядке, причем и молодежи, и пожилых, и больных людей таким образом, чтобы набрать 200 тысяч сейчас и еще 300 тысяч зимой и в начале весны — всего 500 тысяч. Военкомы, конечно, в ужасе, потому что найти новых людей очень тяжело с учетом того, что, как ранее говорил [бывший советник офиса Владимира Зеленского Алексей] Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга — прим. «Ленты.ру»), три с половиной миллиона мужчин сбежало с территории Украины», — рассказал Кнутов.

Я могу сказать, что те действия, которые предпринимает, — этого может хватить максимум на один контрнаступ. После этого Украина останется без полноценного мужского населения Юрий Кнутов военный эксперт, полковник в отставке

Он добавил, что большая часть украинских мобилизованных не обладает необходимыми для ведения военных действий ресурсами и компетенциями.

«Российские военные отмечают, что единственные подготовленные резервы приходят под Артемовск, на остальных же направлениях собирают все, что можно собрать и бросают на "мясные штурмы", от этого бойцы ВСУ и сдаются в плен», — уточнил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Арестович предположил, что порядок мобилизации на Украине будет ужесточаться. «Думаю, что работодателей будут ограничивать в приеме на работу людей, не состоящих на учете в военкомате, будет налажен учет, и придется идти многим, если не всем», — заявил экс-советник, добавив, что против скрывающихся от мобилизации на Украине будут применять все более жесткие методы.