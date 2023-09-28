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13:21, 28 сентября 2023Среда обитания

В России подорожал важный для строительства материал

Глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил о росте цен на металл в России

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В России вновь фиксируют подорожание металла. О росте цен на важный для строительства материал рассказал глава Министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на Московском финансовом форуме, пишет РИА Новости.

По словам министра, это серьезная проблема для отрасли. «К сожалению, сегодня в центральном регионе мы опять находимся в красной зоне по стоимости металла, а это уже влияет на стоимость объектов», — заявил Файзуллин.

Глава Минстроя также отметил, что на фоне повышения цен на дизельное топливо наблюдается рост стоимости перевозок.

Ранее Минпромторг потребовал от российских производителей не повышать цены на арматуру. Поводом стали жалобы девелоперов на действия ПМХ, крупнейшего производителя арматуры в Центральной России. Компания предупредила, что намерена уже в сентябре поднять цены на семь-восемь процентов. Источник в крупном девелопере заметил, что в Центральном федеральном округе ПМХ контролирует 65-70 процентов рынка, а цены на арматуру от производителя в среднем выросли в сентябре на 20 процентов.

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    Нина Ташевская
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