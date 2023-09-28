Объяснено нашествие медуз в Азовском море

Заявление Андрющенко об экоциде в Мариуполе не нашло подтверждения

Заявление бывшего советника проукраинского мэра Мариуполя Петра Андрющенко о том, что россияне устроили экоцид в Азовском море, не нашло подтверждения.

Андрющенко в своем Telegram-канале написал, что действия россиян в Мариуполе привели к экологической катастрофе. «Азовское море. Медузы. Цветущие водоросли. Все это в последнюю неделю сентября. Такого. Не было. Никогда», — отметил экс-советник мэра. Кроме того, по его словам, в море погибают дельфины и осенью не исчезают медузы.

Еще около десяти лет назад экспедиция на замерзшее Азовское море доказала, что жизнь в нем не останавливается даже зимой. Лед «цветет», и в нем продолжают развиваться водоросли, тогда как ранее считалось, что они любят только теплые воды.

«Мы обнаружили уникальное явление — "цветение" льда. Сотрудники заметили буроватые пятна на льду — обширные, но разрозненные. А когда отобрали образцы, изучили их в лаборатории, рассмотрели под микроскопом, выяснилось, что "цветение" льда спровоцировало развитие одного из интересных видов — диатомовых водорослей», — объясняла в начале 2014 года кандидат биологических наук, сотрудник Южного научного центра РАН Галина Ковалева, передает РИА Новости.

Два года назад Россию уже обвиняли в нашествии медуз в Азовском море. Тогда глава Запорожской области Александр Старух заявил, что это связано с повышением солености воды и строительством моста через Керченский пролив. Однако экологи в разговоре с РБК уточнили, что колебание солености в воде нормальный процесс в море, а увеличение числа медуз у украинского берега могло произойти по другим причинам — например, из-за колебаний климата или шторма.

Информация о том, что Россия устроила экоцид в Мариуполе, почти не распространилась в СМИ. Об этом написали лишь несколько изданий, среди которых Meta.ua и «Трибун».

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