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15:08, 28 сентября 2023Культура

Джонни Депп приступил к съемкам фильма об известном художнике с Аль Пачино

Variety: Джонни Депп приступил к съемкам фильма «Модильяни» с Аль Пачино

Фото: Andy Kropa / Invision / AP

Голливудский актер Джонни Депп приступил к съемкам фильма об известном итальянском художнике и скульпторе Амедео Модильяни. Об этом пишет Variety.

Съемки картины «Модильяни», в которой примет участие американский актер Аль Пачино, стартовали в Будапеште, Венгрия. Депп выступит режиссером второй раз в жизни. Его первая картина «Храбрец» вышла 25 лет назад, главную роль в ней сыграл Марлон Брандо.

К актерскому составу байопика также присоединилась такие актеры, как Риккардо Скамарчо, Луиза Раньери и Пьер Нинэ.

В 2022 году стало известно, что Джонни Депп снимет фильм об Амедео Модильяни, который расскажет о 48 часах жизни скульптора в Париже.

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    Варвара Кошечкина
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