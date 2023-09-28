Власти в четыре раза увеличат расходы на некоторые виды ипотеки

«Ведомости»: кабмин вчетверо увеличит расходы на льготную и семейную ипотеку

Кабмин практически вчетверо увеличит расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку в 2024 году. О решении властей со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2024-2026 годы сообщают «Ведомости».

В результате расходы на некоторые из видов жилищных кредитов в предстоящем году вырастут с 119,4 миллиарда, которые были запланированы действующим законом о бюджете, до 453,8 миллиарда рублей. При этом в 2023 году соответствующий показатель составляет 150 миллиардов рублей, что в три раза меньше.

В проекте бюджета на 2024-2026 годы расходы по льготной ипотеке в следующем году вырастут на 183 миллиарда, до 230 миллиардов рублей, в 2025-м — на 68,1 миллиарда, до 102,5 миллиарда рублей. Что касается трат на семейную ипотеку, то в 2024-м они увеличатся на 150,9 миллиарда, до 223,8 миллиарда, в 2025-м — на 65,7 миллиарда, до 123,8 миллиарда рублей.

В качестве одной из основных причин роста расходов на льготную и семейную программы опрошенные «Ведомостями» эксперты выделили повышение ключевой ставки в августе и сентябре 2023 года. «Свое значение, которое было в период запуска льготных программ, она сейчас превышает более чем двукратно. При этом величины ставок, в пределах которых кредит считается льготным, а банк может рассчитывать на субсидирование, не пересматривали», — пояснили специалисты. Помимо этого, на рост трат на ипотечные программы повлияло увеличение объема выдачи жилищных кредитов.

В сентябре стало известно, что в последние месяцы россияне резко расхотели брать рыночную ипотеку — доля этого вида кредитов на жилье в выдачах упала почти вдвое, до 40-50 процентов.