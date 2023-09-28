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22:44, 28 сентября 2023Бывший СССР

Российские военные лишили ВСУ последнего моста через Оскол

«Украина.ру»: ВКС РФ лишили ВСУ последнего моста на реке Оскол

Воздушно-космические силы (ВКС) России поразили последний мост на реке Оскол, через него украинские войска получали снабжение. Об этом сообщает Telegram-канал «Украина.ру».

Уточняется, что сооружение пришло в негодность. По данным издания, теперь снабжение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в востоку от реки может быть обеспечено только катерами и небольшим количеством плавающих машин и понтонов. Отмечается, что в ближайшее время это станет невозможным в случае наступления дождей. «Здесь украинская армия будет действовать следующим образом: либо быть уничтоженной с течением времени, либо как можно скорее отступить на запад», — пишет издание.

Ранее российские силы уничтожили центральный мост через реку Оскол в Купянске. Помимо этого, уничтожаются переправы, которые возводят ВСУ. Как сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, в районе реки проходят позиционные боестолкновения, а украинские войска несут серьезные потери.

Оружие России: на страже Родины
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    Марина Совина
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