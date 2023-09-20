В Харьковской области заявили об уничтожении моста в Купянске

Ганчев: в Купянске уничтожен мост, через него ВСУ стягивали резервы

Российские силы уничтожили центральный мост через реку Оскол в Купянске, через него украинские войска стягивали резервы. Об этом заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, цитирует РИА Новости.

«Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в Купянске через Оскол», — сказал он.

Помимо этого, уничтожаются переправы, которые возводят Вооруженные силы Украины (ВСУ), добавил Ганчев. Как он отметил, в районе реки проходят позиционные боестолкновения, а украинские войска несут серьезные потери.

Ранее врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что ВСУ снизили активные действия на линии боевого соприкосновения в регионе, в том числе на авдеевском и марьинском направлениях.