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10:29, 20 сентября 2023Бывший СССР

В ДНР сообщили о снижении активности ВСУ на линии соприкосновения

Пушилин: ВСУ снизили активность на линии соприкосновения в ДНР

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) снизили активные действия на линии боевого соприкосновения в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил врио главы региона Денис Пушилин, передает ТАСС.

«Ночь как прошла: я вижу, что идет снижение всех активных действий со стороны противника, в том числе на авдеевском и на марьинском направлениях», — рассказал он.

Ранее Пушилин рассказал, что села Клещеевка и Андреевка в ДНР находятся в серой зоне и попытки украинской армии закрепиться в них оказываются безуспешными.

19 сентября военный эксперт Андрей Марочко заявил, что с наступлением осени ВСУ столкнутся с трудностью при использовании техники НАТО. Однако он добавил, что Киев всеми силами будет добиваться результатов на фронте.

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    Алевтина Запольская
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