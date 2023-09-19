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07:29, 19 сентября 2023Бывший СССР

Украину предупредили о недостатке техники НАТО осенью

Военный эксперт Марочко: осенью снизится эффективность техники НАТО
Андрей Марочко

Андрей Марочко. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко заявил, что с наступлением осени Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с трудностью при использовании техники НАТО. Об этом он рассказал в беседе с Ura.ru.

Марочко предупредил Украину предупредил о недостатке техники НАТО и подчеркнул, что осенью снизится ее эффективность. Он напомнил о заявлениях украинского президента Владимира Зеленского о том, что погодные условия не отразятся на ходе контрнаступления.

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«Это значит, что его патроны из Пентагона дали четкое указание добиваться каких-либо результатов, невзирая на погодные условия, которые очень пагубно сказываются на ходе контрнаступления, потому что увеличивается количество потерь», — отметил военный.

Эксперт добавил, что ВСУ не уменьшат свою активность в зоне спецоперации в ближайшее время. По его мнению, Киев будет добиваться каких-либо результатов. «Считаю, что ни распутица, ни осенние погодные условия сейчас не будут учитываться украинским командованием», — заключил Марочко.

Ранее сообщалось, что запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО. С таким мнением выступил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр.

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    Марина Совина
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