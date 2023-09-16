Глава комитета Бауэр: Запросы Украины по оружию превысили возможности НАТО

Запросы Киева по оружию и боеприпасам, а также объемы используемой на Украине оборонной продукции превышают возможности НАТО. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

«Объемы запрашиваемого Украиной военного оборудования и боеприпасов огромны. Масштабы выходят за рамки наших производственных возможностей», — сказал он. Бауэр предупредил, что оказывающим Украине помощь странам НАТО следует учесть риски для собственной безопасности и безопасности НАТО.

Ранее Бауэр рассказал, что НАТО зафиксировал стремительный рост цен на военную технику и боеприпасы. «Это означает, что мы не можем быть уверены в том, что увеличившиеся расходы на оборону на самом деле приводят к большей безопасности», — подчеркнул он.