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23:41, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Зеленскому намекнули о заканчивающемся терпении США

Politico: у Запада заканчивается терпение в отношении Украины

Смена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на Чарльза Брауна происходит в переломный для Украины момент, когда на Западе начали уставать от затянувшегося конфликта. Об этом пишет Politico.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины», — говорится публикации.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана выразил мнение, что смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в украинском конфликте. Он отметил, что если контрнаступление провалится или Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорвать российскую оборонительную зону в значительной степени, то «опасения по поводу бесконечных военных действий усилятся».

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    Екатерина Подвигина
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