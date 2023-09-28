Зеленскому намекнули о заканчивающемся терпении США

Politico: у Запада заканчивается терпение в отношении Украины

Смена главы объединенного комитета начальников штабов США Марка Милли на Чарльза Брауна происходит в переломный для Украины момент, когда на Западе начали уставать от затянувшегося конфликта. Об этом пишет Politico.

«Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли в пятницу передаст бразды правления своему заместителю. Это может произойти в самое неподходящее время, поскольку Запад демонстрирует признаки того, что у него заканчивается оружие — и терпение — в отношении Украины», — говорится публикации.

Старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиана выразил мнение, что смена караула в Пентагоне происходит в момент, который может стать поворотным в украинском конфликте. Он отметил, что если контрнаступление провалится или Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут прорвать российскую оборонительную зону в значительной степени, то «опасения по поводу бесконечных военных действий усилятся».