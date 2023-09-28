Венгрия усомнилась в желании Швеции стать членом НАТО

Власти Венгрии усомнились в желании Швеции вступить в НАТО

Глава администрации венгерского премьер-министра Гергей Гуйяш заявил, что поведение шведских политиков не свидетельствует о том, что для Стокгольма важно членство в НАТО. Слова политика приводит РИА Новости.

Гуйяш считает, что властям Швеции даже выгодно то, что парламент Венгрии сейчас не голосует по ратификации шведской заявки. «Вопрос в том, важно ли это для шведов? Для того чтобы быть в одном союзе, необходимо уважение и доверие. Шведы в последний период сделали все, чтобы разрушить уважение и доверие между двумя странами. Их надо строить, а не разрушать», — отметил он.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган оценил действия Швеции для вступления в НАТО и напомнил, что она обязана выполнить свои обещания по борьбе с терроризмом. Он отметил, что Турция до сих пор видит «террористов, передвигающихся по улицам Стокгольма». Политик добавил, что предложение Швеции о вступлении в НАТО будет рассматривать Великое национальное собрание Турции (ВНСТ).