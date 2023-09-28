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22:12, 28 сентября 2023Мир

В Европарламенте прокомментировали скандал с эсэсовцем в Канаде

Депутат ЕП Мариани о скандале с эсэсовцем в Канаде: рушатся исторические барьеры
Владимир Зеленский и Джастин Трюдо

Владимир Зеленский и Джастин Трюдо. Фото: Blair Gable /Pool / Reuters

В настоящее время происходит уничтожение исторических барьеров ради поддержки нарратива, который выстраивает Владимир Зеленский. Об этом в соцести X написал депутат Европапламента от Франции Тьерри Мариани.

Так он прокомментировал скандал с чествованием ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки в Канаде. Депутат подчеркнул, что извинений, которые принес канадский премьер-министр Джастин Трюдо, недостаточно. «Все исторические плотины прорываются в этот момент, чтобы содействовать нарративу Зеленского и Украины», — заявил он.

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