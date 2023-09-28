В США заявили об отсутствии у НАТО планов на российскую территорию

Госсекретарь США Блинкен: НАТО не претендует ни на дюйм территории России

Североатлантический альянс не претендует на российские территории и никогда не строил планов по их захвату, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его цитирует РИА Новости.

«У НАТО никогда не было планов ни на дюйм российской территории. Это не наступательный альянс. Это оборонительный альянс», — сказал глава американского внешнеполитического ведомства.

Ранее американский сенатор-демократ Марк Келли заявил, что США могут оказаться в прямом конфликте с Россией в перспективе двух лет.