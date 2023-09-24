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20:19, 24 сентября 2023Мир

В США предупредили о «прямом конфликте» с Россией

Американский сенатор Келли предупредил о «прямом конфликте» с РФ через два года

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

США могут оказаться в прямом конфликте с Россией в перспективе двух лет. Об этом в интервью CBS предупредил американский сенатор-демократ Марк Келли.

По его словам, Украина бы давно проиграла в конфликте, если бы не помощь от ее западных союзников. Поэтому, считает Келли, нужно продолжать помогать Киеву, иначе, если прекратить поставки, «будет катастрофа».

«Если мы не справимся сейчас, есть шанс, что через год с сегодняшнего дня, через два, мы окажемся в ситуации, где возможен прямой конфликт нас с русскими. Мы этого не хотим», — заявил политик, добавив, что будет продвигать идею о продолжении помощи Украине в американском сенате.

Ранее спикер палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил оставить на обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) 300 миллионов долларов в законопроекте по обороне.

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