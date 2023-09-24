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02:04, 24 сентября 2023Мир

В Конгрессе США предложили оставить расходы на обучение ВСУ

The Hill: спикер Маккарти предложил оставить на обучение ВСУ $300 млн

Фото: Kevin Wurm / Reuters

Спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти предложил оставить на обучение Вооруженных сил Украины (ВСУ) 300 миллионов долларов в законопроекте по обороне. Об этом пишет The Hill.

«Это не решение, потому что один из других [законопроектов] также включает кое-что по Украине», — заявил Маккарти.

Таким образом, спикер нижней палаты американского парламента изменил свое предыдущее решение полностью исключить эти расходы из законопроекта по обороне.

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На решение Маккарти уже отреагировала конгрессвумен Марджори Тейлор-Грин от Республиканской партии, которая в своем аккаунте в социальной сети Х (бывшая Twitter) заявила, что не будет голосовать за принятие законопроекта.

Как заявила ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, руководство США полагает, что Конгресс продолжит оказывать финансовую поддержку Украине. Она подчеркнула, что американская администрация ценит двухпартийную поддержку помощи Киеву, и пообещала, что Белый дом будет и дальше убеждать скептически настроенных конгрессменов.

Ранее президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заверил его в решительности американцев в вопросе обеспечения сохранения международной поддержки Киева. Также, по итогам переговоров глава США подтвердил скорое прибытие танков Abrams на Украину.

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    Марина Совина
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