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00:10, 23 сентября 2023Мир

В Белом доме оценили готовность Конгресса продолжать помогать Украине

Белый дом выразил уверенность, что Конгресс продолжит финансово помогать Украине

Руководство США полагает, что Конгресс продолжит оказывать финансовую поддержку Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, ее слова передает РИА Новости.

Она подчеркнула, что американская администрация ценит двухпартийную поддержку помощи Киеву. «Мы настроены оптимистично по поводу ее продолжения», — сообщила Жан-Пьер. Она также пообещала, что Белый дом будет и дальше убеждать скептически настроенных конгрессменов.

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    Марина Совина
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