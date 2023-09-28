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10:37, 28 сентября 2023Среда обитания

Орбакайте сравнила Москву с государством

Певица и актриса Кристина Орбакайте: Москва — не город, а отдельное государство

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Певица и актриса Кристина Орбакайте сравнила Москву с государством. Свое мнение на этот счет она высказала в интервью с журналом «Москвич Mag».

По словам звезды, Москва представляет собой даже не город, а отдельное государство. «В нем уживаются как коренные москвичи, так и жители, приехавшие найти себя и свое счастье. Москва не спит, она и ее жители очень энергичные и целеустремленные», — отметила артистка. Она призналась, что со столицей у нее связано много «трогательных и значимых воспоминаний».

Орбакайте подчеркнула, что Москва ни в чем не уступает главным столицам мира, а тот факт, что она живет в этом городе и рядом находятся ее друзья и близкие, делает его более привлекательным, чем другие. Певица убеждена, что Москва постоянно преображается, при этом ее облик и красота сохраняются.

Среди минусов российской столицы звезда выделила заторы на дорогах. «Огромное количество машин сказывается на качестве дорог, и пробки порой могут заставить серьезно понервничать», — отметила артистка. Она также сообщила, что в Москве ей не хватает зеленых парков, «чтобы дышалось легче».

В августе певец Стас Пьеха рассказал, что считает Москву центром мира.

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    Полина Кислицына
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