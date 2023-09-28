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20:59, 28 сентября 2023Интернет и СМИ

Врачи назвали указывающую на опасный диагноз позу человека

Фото: Sonja Krebs / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, врач-офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали позу, указывающую на опасный приступ панкреатита. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Врачи рассказали, что для острого панкреатита характерна сильная опоясывающая боль, которая вызывается тем, что в желудок попадает специальный пищеварительный фермент. Он может растворить находящиеся рядом ткани, сосуды и поджелудочную железу. Коновалов отметил, что поза эмбриона помогает облегчить эту боль.

«По этой позе ставится диагноз "острый панкреатит". Скорую помощь [нужно] вызывать сразу, в больницу лететь сломя голову», — подчеркнула Малышева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что если во время сна пережимать конечности и не менять положение тела, то утром после их высвобождения у человека может развиться почечная недостаточность.

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    Мария Большакова
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