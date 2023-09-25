Врач назвал опасное положение тела во время сна

Врач общей практики и телеведущий Александр Мясников назвал в выпуске программы «Доктор Мясников» на канале «Россия 1» опасное положение для сна. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Мясников заявил, что если пережимать конечность во время сна, то утром после ее высвобождения у человека может развиться так называемый краш-синдром.

Кроме того, подчеркнул Мясников, если не менять положение затекшей конечности в течение всей ночи, а после резко высвободить ее, то человек может столкнуться с другими опасными последствиями. По словам специалиста, у него могут отказать почки. «Мышцы сдавились, огромное количество миоглобина (особый вид белка — прим. «Ленты.ру») попадает в кровь, забивает почки, приводит к почечной недостаточности», — объяснил он. Врач призвал принимать во время сна естественные позы и не пережимать конечности.

Ранее Мясников предупредил россиян об опасности антигистаминных препаратов. Он заявил, что средства против аллергии могут провоцировать болезнь Альцгеймера.