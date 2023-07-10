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15:53, 10 июля 2023Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасных последствиях нескольких популярных лекарств

Врач Мясников назвал прием антигистаминных препаратов фактором риска болезни Альцгеймера

Фото: James Yarema / Unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников предупредил россиян об опасных последствиях приема нескольких популярных лекарств. В своем Telegram-канале доктор заявил, что антигистаминные препараты, которые обычно принимают при аллергии, могут провоцировать развитие болезни Альцгеймера.

Специалист назвал факторами риска этой болезни генетическую предрасположенность, отсутствие физических нагрузок, избыточный вес, курение и диабет. «И, кстати, [фактором риска является] прием некоторых медикаментов: бензодиазепинов, опиоидов и даже антигистаминных [препаратов]», — отметил врач.

Ранее Мясников рассказал, что ожирение может привести к нарушению осанки. По словам ведущего, из-за большого живота центр тяжести в теле смещается, поэтому человек постоянно прогибается назад.

До этого доктор также опроверг распространенное утверждение о том, что сон на спине способствует развитию болезни Альцгеймера. По словам телеведущего, на появление этой формы деменции больше влияет генетика, чем поза во время сна.

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    Олег Давыдов
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