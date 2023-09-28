Азербайджан отверг причастность к переезду армян Карабаха в Армению

МИД Азербайджана отверг причастность Баку к переезду армян Карабаха в Армению

Азербайджан отверг свою причастность к переезду армянского населения Нагорного Карабаха в Армению или другое государство. Это следует из заявления азербайджанского МИД, передает ТАСС.

«Мы вновь заявляем, что Азербайджан не имеет никакого отношения к решению местных армян Карабахского региона Азербайджана переехать в Армению или любую другую страну», — заявили в министерстве.

Отмечается готовность Баку создать условия для лучшей жизни населения региона. Кроме того, подчеркивается решительность азербайджанской стороны реинтегрировать жителей Армении в качестве равноправных граждан.

Ранее глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования НКР. Населению региона было предложено изучить представленные Азербайджаном условия реинтеграции для принятия решения о возможности пребывания в Карабахе.