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10:39, 28 сентября 2023Бывший СССР

Республика Нагорный Карабах официально прекратит свое существование. Что будет с ее гражданами?

Президент Карабаха Шахраманян сообщил о прекращении существования республики

Фото: Vasily Krestyaninov / AP

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования. Об этом сообщил армянский портал 24news.

«К 1 января 2024 года распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении, и Нагорно-Карабахская Республика (Арцах) прекратит свое существование», — говорится в тексте документа.

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Кроме того, населению региона, включая тех, кто находится за его пределами, предложили изучить условия реинтеграции, представленные Баку, для принятия в дальнейшем решения о возможности пребывания в Карабахе. Отмечается, что указ вступил в силу после его публикации.

Военная операция Азербайджана вынудила Карабах капитулировать

20 сентября власти НКР капитулировали перед Азербайджаном, который решил провести в регионе военную операцию. Отмечалось, что войска Карабаха будут расформированы и разоружены. Сторонам удалось достичь соглашения с учетом обращения представителей армянских жителей региона, которое поступило через российский миротворческий контингент.

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Баку выдвинул ряд условий, среди которых оставление боевых позиций формированиями Вооруженных сил Армении и полное разоружение.

Азербайджанское Министерство обороны сообщило о начале локальных антитеррористических мероприятий на карабахской территории 19 сентября. Целями операции являлись нейтрализация военной инфраструктуры и восстановление конституционного строя Азербайджана.

Армянское население покидает Нагорный Карабах

Премьер-министр Армении Никол Пашинян констатировал отъезд всех соотечественников из Нагорного Карабаха. Он считает, что такой итог показывает анализ ситуации. По мнению политика, исход армян из региона является актом этнической чистки. Кроме того, Пашинян призвал правительство Армении заботливо принять вынужденных переселенцев.

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По информации армянского вице-премьера Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Карабаха в страну въехало около 66 500 человек. Днем ранее в Армению прибыло более 42 тысяч вынужденных переселенцев.

В переселении карабахских армян принимает участие и российский миротворческий контингент. Миротворцы сопроводили три колонны с мирными жителями из Степанакерта в Армению через Лачинский коридор. Кроме того, российская сторона поддерживает контакт с Баку и Степанакертом для обеспечения безопасности.

22 сентября Пашинян допускал, что жители Карабаха переедут в Армению. Как он утверждал, была проведена определенная работа: в стране подготовили 40 тысяч мест.

Оружие России: на страже Родины
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    Кристина Есикова
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