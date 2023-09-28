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10:48, 28 сентября 2023Бывший СССР

Пашинян спрогнозировал отъезд всех армян из Карабаха в ближайшие дни

Премьер Армении Пашинян: в ближайшие дни в Нагорном Карабахе не останется армян

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В ближайшие дни в Нагорном Карабахе (Арцахе) больше не останется армян, спрогнозировал отъезд всех соотечественников из региона премьер-министр Армении Никол Пашинян. Его цитирует агентство Armenpress.

По его словам, такой итог показывает анализ ситуации. Он также назвал исход армян из Нагорного Карабаха актом этнической чистки. Пашинян указал правительству Армении на обязанность заботливо принять вынужденных переселенцев.

Премьер также раскритиковал реакцию международного сообщества на происходящее. «Если за заявлениями осуждения не следуют адекватные политические и правовые решения, осуждения становятся актами согласия на происходящее», — заявил он.

По данным вице-премьера Армении Тиграна Хачатряна на утро 28 сентября, из Нагорного Карабаха в Армению въехало около 66 500 человек.

Ранее 28 сентября глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года.

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