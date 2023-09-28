Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

Глава НКР Шахраманян: республика Нагорный Карабах прекращает свое существование

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования, передает «Интерфакс».

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

Население Карабаха ознакомится с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, с целью самостоятельного решения о возвращении или пребывании на карабахской территории.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что в республику из НКР прибыли более 42 тысяч переселенцев.