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09:39, 28 сентября 2023Бывший СССР

Республика Нагорный Карабах объявила о прекращении своего существования

Глава НКР Шахраманян: республика Нагорный Карабах прекращает свое существование

Фото: Sergei Grits / AP

Глава непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении ее существования, передает «Интерфакс».

«Распустить все государственные учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении до 1 января 2024 года, и Республика Нагорный Карабах (Арцах) прекращает свое существование», — говорится в указе.

Население Карабаха ознакомится с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, с целью самостоятельного решения о возвращении или пребывании на карабахской территории.

Ранее пресс-секретарь премьера Армении Назели Багдасарян сообщила, что в республику из НКР прибыли более 42 тысяч переселенцев.

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