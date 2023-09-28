Китай захотел запустить в России свой платежный сервис

Китайская Helipay начала поиск партнера для запуска расчетов с Россией

Китайская платежная компания Helipay ведет переговоры с тремя российскими банками для организации трансграничных расчетов между странами. Об этом рассказал директор по развитию в России и странах СНГ компании Helipay Рустем Закирзянов на Международном банковском форуме, который проводит Ассоциация банков «Россия», пишет РБК.

«[Helipay] нужно, чтобы банк [в России] предоставил возможность оплаты за товары для клиентов в Китае. (...) [Helipay] планирует, что когда получит такую возможность, то очень бурно заведет огромную массу предпринимателей, малые предприятия, ИП и другие китайские предприятия для сотрудничества с Россией», — рассказал Закирзянов.

Он добавил, что сейчас для Китая проводить расчеты с Россией — огромная проблема. Например, платежи за автомобили не доходят месяцами.

Helipay сейчас ведет переговоры с тремя кредитными организациями, уточнил Закирзянов.«Один [банк] серьезный, два поменьше. Названия не скажу, не могу», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Банк России зарегистрировал новую платежную систему Kwikpay, позволяющую осуществлять переводы в 32 страны мира, включая европейские. Согласно информации на сайте Kwikpay, переводы через его приложение можно проводить в Казахстан, Белоруссию и другие страны СНГ с карт «Мир», Visa и Mastercard. Также они доступны в направлении Израиля, Турции, Вьетнама и ряда стран Евросоюза, включая Австрию, Грецию, Италия, Францию и Германию.