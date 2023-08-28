В России появилась новая платежная система для переводов в Европу

Банк России зарегистрировал платежную систему Kwikpay для переводов в 32 страны

Банк России 25 августа зарегистрировал новую платежную систему Kwikpay, позволяющую осуществлять переводы в 32 страны мира, включая европейские. Как следует из реестра регулятора, ее оператором стало ООО «Трубная СИВ» — основанное в 2019 году малое предприятие, которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Согласно информации на сайте Kwikpay, переводы через его приложение можно проводить в Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ с карт «Мир», Visa и Mastercard. Также они доступны в направлении Израиля, Турции, Вьетнама и ряда стран Евросоюза, включая Австрию, Грецию, Италия, Францию, Германию.

Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы через приложение в рублях, долларах, евро. Все остальные переводы (через подразделения банковских платежных агентов, пополнение банковских карт, пополнение счета, электронного кошелька) доступны только в рублях. Комиссия составляет от нуля до пяти процентов включительно.

Центробанк в предыдущий раз включал в соответствующий реестр платежную систему Dengi.ru. Произошло это в апреле 2023 года Как напоминают «Ведомости», организация занимается переводами за границу, а ее оператором является казанский банк для бизнеса «Банк 131».

