Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
18:47, 28 августа 2023Экономика

В России появилась новая платежная система для переводов в Европу

Банк России зарегистрировал платежную систему Kwikpay для переводов в 32 страны

Скриншот: Kwikpay

Банк России 25 августа зарегистрировал новую платежную систему Kwikpay, позволяющую осуществлять переводы в 32 страны мира, включая европейские. Как следует из реестра регулятора, ее оператором стало ООО «Трубная СИВ» — основанное в 2019 году малое предприятие, которое занимается разработкой компьютерного программного обеспечения.

Согласно информации на сайте Kwikpay, переводы через его приложение можно проводить в Казахстан, Белоруссия и другие страны СНГ с карт «Мир», Visa и Mastercard. Также они доступны в направлении Израиля, Турции, Вьетнама и ряда стран Евросоюза, включая Австрию, Грецию, Италия, Францию, Германию.

Без открытия банковского счета клиентам доступны переводы через приложение в рублях, долларах, евро. Все остальные переводы (через подразделения банковских платежных агентов, пополнение банковских карт, пополнение счета, электронного кошелька) доступны только в рублях. Комиссия составляет от нуля до пяти процентов включительно.

Центробанк в предыдущий раз включал в соответствующий реестр платежную систему Dengi.ru. Произошло это в апреле 2023 года Как напоминают «Ведомости», организация занимается переводами за границу, а ее оператором является казанский банк для бизнеса «Банк 131».

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Воронин
    Обсудить
    Последние новости

    Польша и Прибалтика пригрозили полностью закрыть границы с Белоруссией. Какие требования они выдвигают Лукашенко?

    Пьяная пара туристов упала со скалы в Хорватии и оказалась в реанимации

    Приготовивший для россиянки «подарок» со взрывчаткой отказался признавать вину

    Мужчина голыми руками отбился от ягуара и спас племянников

    Названы неожиданные привычки долгожителей

    Ценам на жилье предрекли возвращение в 2021 год

    США запланировали в ближайшие годы вооружиться тысячами беспилотников

    Названы лучшие школы Москвы

    В Совбезе заявили о переносе биопрограмм США с Украины в страны СНГ

    Ким Кардашьян с новой прической подняли на смех в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости