Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:34, 28 сентября 2023Среда обитания

Россияне начали скупать дома в Подмосковье

«Инком-Недвижимость»: спрос на дома в Подмосковье вырос из-за ипотеки
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

Спрос на загородную недвижимость в Московской области по итогам лета 2023 года оказался на 15 процентов выше, чем летом прошлого года, при этом сентябрь по спросу уже превзошел на 17 процентов этот же месяц прошлого года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные исследовании риелторской компании «Инком-Недвижимость».

Риелторы объясняют высокий спрос на загородное жилье развитием программ с господдержкой и повышением ключевой ставки. Повышение ставки подстегнуло к принятию решения тех, у кого была одобрена ипотека, поскольку россияне поспешили приобрести объекты на прежних кредитных условиях. Как отметила начальник отдела направления «Загородная недвижимость» «Инком-Недвижимости» Татьяна Максимова, ставки по льготной ипотеке пока остаются без изменений, а заемщики имеют больше времени для выбора вариантов.

Материалы по теме:
Россияне отчаянно торгуются за квартиры. Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
Россияне отчаянно торгуются за квартиры.Как правильно вести себя при покупке недвижимости и насколько можно сбить цену
1 августа 2023
«Хороший вариант, особенно для регионов» Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
«Хороший вариант, особенно для регионов»Россияне все чаще покупают квартиру без ипотеки. Как им это удается?
16 сентября 2023

При этом эксперт прогнозирует, что на фоне роста ставок по ипотеке спрос будет сокращаться. Тогда снизится и цена объектов, но это будет, скорее всего, не резкое, а плановое снижение цен. По прогнозам эксперта, к Новому году на загородном рынке можно ждать сезонного уменьшения цен примерно на пять процентов.

В настоящее время у покупателей в приоритете участки без подряда — они наиболее широко представлены на рынке и наиболее доступны. В секторе загородных домов самый востребованный формат — одноэтажные дома в современном стиле под ключ площадью от 110 до 160 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что в 2024 году кабмин практически вчетверо увеличит расходы бюджета на льготную и семейную ипотеку. С запланированных 119,4 миллиарда они вырастут до 453,8 миллиарда рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Черкасова
    Обсудить
    Последние новости

    Новый учебник истории России переписали после критики властей Чечни

    Во «ВКонтакте» пришел новый топ-менеджер

    iPhone SE получит порт USB-C

    Следствие попросило арестовать начальника кубанского главка МЧС за коррупцию

    Барак Обама принял участие в работе над новым фильмом от Netflix

    В ЦБ рассказали об отсутствии «пузыря» на рынке ипотеки

    Россия и Украина вошли в новый состав Совета управляющих МАГАТЭ

    США развернут группу реагирования на Южном Кавказе

    Назван срок запуска доставки еды дронами

    Задержана владелица крымского банка по подозрению в многомиллиардной растрате

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости