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13:12, 28 сентября 2023Мир

Додик назвал Путина лучшим

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додик назвал Путина лучшим

Фото: Alexey Filippov / Reuters

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал президента России Владимира Путина лучшим человеком, которого он знает в мире политики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лучший человек, с которым я познакомился в политике, — Путин», — заявил политик.

Додик добавил, что гордится фактом знакомства с Путиным и планирует посетить Россию в скором времени.

Ранее глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что Додик приедет с визитом в Россию в начале ноября.

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    Максим Габриелян
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