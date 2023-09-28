Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Додик назвал Путина лучшим

Президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик назвал президента России Владимира Путина лучшим человеком, которого он знает в мире политики. Об этом сообщает РИА Новости.

«Лучший человек, с которым я познакомился в политике, — Путин», — заявил политик.

Додик добавил, что гордится фактом знакомства с Путиным и планирует посетить Россию в скором времени.

Ранее глава представительства Республики Сербской в России Душко Перович заявил, что Додик приедет с визитом в Россию в начале ноября.