В России трехлетний ребенок сбежал из детсада и попал под грузовик

В Орле трехлетний мальчик сбежал из детсада и попал под грузовик

В Орле трехлетний ребенок сбежал из детского сада, после чего попал под грузовик. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Во время прогулки мальчик незаметно от воспитателей пролез через забор и выбежал на шоссе, где его сбил проезжавший мимо большегруз.

Мальчика госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, медики оценивают его состояние как тяжелое. По факту травмирования ребенка начата проверка.

Ранее в Новосибирске двухлетний мальчик сбежал из детского сада и на протяжении получаса бродил по улицам. Мать ребенка обвинила в случившемся воспитательницу, которую перевели на работу в другую группу.