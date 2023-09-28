Россиянин купил дом и сделал в нем нарколабораторию для создания «синтетики»

В Псковской области пресекли работу нарколаборатории и изъяли 13 кг мефедрона

В Псковской области полиция пресекла работу нарколаборатории и изъяла 13 килограммов мефедрона. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Ее работу организовал ранее судимый 26-летний уроженец Краснодарского края. Мужчина купил дом в одной из деревень Псковской области и наладил в нем производство «синтетики», чтобы потом продавать запрещенные вещества через теневой интернет-магазин. Во время обыска из лаборатории изъяли более 400 канистр разного объема с прекурсорами и жидкостями, в которых обнаружили наркотическое средство, а также контейнеры с неизвестным веществом. Проводится экспертиза.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 5 статьи 228.1 («Подготовка к незаконному сбыту наркотических веществ в особо крупном размере») УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

Ранее Ленинградский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы 27-летнего Никиту Воронова за организацию нарколаборатории, которая произвела три тонны запрещенных веществ; его подельники получили от 17 до 20 лет заключения.