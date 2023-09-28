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13:15, 28 сентября 2023Силовые структуры

Завершилось расследование дела депутата Верховной Рады Парасюка

СКР завершил расследование дела в отношении депутата Верховной Рады Парасюка

Фото: Alexander Gusew / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в отношении народного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения») и 329 («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации») УК РФ.

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