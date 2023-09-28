Завершилось расследование дела депутата Верховной Рады Парасюка

СКР завершил расследование дела в отношении депутата Верховной Рады Парасюка

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в отношении народного депутата Верховной Рады Владимира Парасюка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных тремя статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Среди них 360 («Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, либо угроза его совершения») и 329 («Надругательство над Государственным флагом Российской Федерации») УК РФ.